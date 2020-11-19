الحرس الثوري: إيران ستدافع عن مصالحها دون التقيد "بمنطقة جغرافية"

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم الخميس، إن بلاده لن تتقيد "بمنطقة جغرافية محددة" للدفاع عن مصالحها الحيوية.

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وأوضح في حديثه مع الموقع الإلكتروني للحرس الثوري "سباه نيوز"، أن الخليج "منطقة استراتيجية للاقتصاد العالمي"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤدي دورا ممتازا وفريدا في توفير الأمن لهذه الرقعة البحرية الحاسمة للاقتصاد العالمي".

وحذر قائلا "لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمننا ومصالحنا الحيوية".

وأضاف "لو أراد أحد تهديد مصالح هذا الشعب والبلد العظيم فمن المؤكد أنه سوف لن يجد نقطة آمنة لنفسه على وجه الكرة الارضية".

وتابع "استراتيجيتنا دفاعية بمعنى أننا لن نشكل ابتداء أي تهديد لأي بلد أبدا، إلا أن استراتيجيتنا الدفاعية هذه مترافقة مع تكتيكات هجومية".

وأدلى سلامي بتصريحاته بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين في تقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته بعد شهرين استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من كبار المسؤولين بشأن إمكانية "التحرك" ضد موقع نووي إيراني "خلال الأسابيع المقبلة".

المصدر: "أ ف ب"