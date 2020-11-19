تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي يعرب عن قلقه من فرض الصين قوانين جديدة في هونغ كونغ

أعرب وزراء خارجية مجموعة "العيون الخمس" الاستخباراتية عن "قلقهم الشديد" إزاء فرض الصين قواعد جديدة تهدف إلى "استبعاد" المشرعين المنتخبين في هونغ كونغ.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن وزراء خارجية التحالف (بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا) قولهم إن خطوة بكين جزء من حملة منسقة لإسكات الأصوات المنتقدة في هونغ كونغ.

وقالت دول التحالف في بيان مشترك يوم الأربعاء: "نحث السلطات المركزية الصينية على إعادة النظر في أفعالها ضد الهيئة التشريعية المنتخبة في هونغ كونغ وإعادة أعضاء المجلس التشريعي على الفور".

وكانت الصين قد قررت في وقت سابق من هذا الشهر عزل 4 نواب في البرلمان المحلي بهونغ كونغ، بناء على قانون يسمح بعزل المسؤولين الذين لا يتجاوبون مع معايير "الروح الوطنية".

و"العيون الخمس" هو أقوى تحالف استخباراتي في العالم يضم خمس دول ناطقة بالإنجليزية.

المصدر: وكالات