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سكرتير جورجيا الأمريكية: إعادة الفرز لن تغير نتيجة الانتخابات وترامب جرى تضليله

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سكرتير جورجيا الأمريكية: إعادة الفرز لن تغير نتيجة الانتخابات وترامب جرى تضليله
Reuters /FW1F/Aurora Ellis
سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرغر
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قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرغر إنه يستبعد أن تغير عملية إعادة فرز الأصوات بالولاية نتيجة الانتخابات التي خرج فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن منتصرا.

وأضاف في حديثه مع شبكة "سي إن إن" يوم الأربعاء: "نحن بصدد الانتهاء من العملية، ننتظر رد المزيد من المقاطعات الكبيرة، لكنني لا أعتقد أن النتيجة النهائية ستتغير في نهاية المطاف".

وأكد رافنسبرغر أن الرئيس الحالي دونالد ترامب "جرى تضليله" وتلقى معلومات خاطئة حول عمليات تزوير في جورجيا.

وتابع أنه من المتوقع المصادقة على نتائج الانتخابات في الولاية بحلول يوم الجمعة.

وكان غابرييل ستيرلينغ المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا قال في اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين إن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز يوم الخميس.

المصدر: "رويترز"

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