الولايات المتحدة.. قاض يأمر إدارة ترامب بالتوقف عن طرد الأطفال المهاجرين

أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إيميت سوليفان، إدارة رئيس البلاد دونالد ترامب بالتوقف عن طرد الأطفال المهاجرين، الذين يعبرون الحدود الجنوبية وحدهم.

وأفادت شبكة "ABC" الأمريكية، بأن القاضي سوليفان أصدر أمرا قضائيا أوليا سعت إليه الجماعات القانونية التي ترفع دعوى نيابة عن الأطفال الذين تعمد الحكومة إلى طردهم، قبل أن يتمكنوا من طلب اللجوء أو الحماية بموجب القانون الفيدرالي.

وطردت إدارة ترامب ما لا يقل عن 8800 طفل غير مصحوب بذويه منذ مارس الماضي.

وقال لي جيليرنت، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "كانت هذه السياسة تعيد آلاف الأطفال الصغار إلى الخطر دون أي استماع لهم"، معتبرا أنه "كانت هذه السياسة مثل العديد من سياسات إدارة ترامب الأخرى، قاسية وغير قانونية وبلا مبرر".

المصدر: "ABC NEWS"