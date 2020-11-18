وصول وزير خارجية البحرين والوفد المرافق له إلى تل أبيب

وصل صباح اليوم الأربعاء، أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى إسرائيل على متن أول رحلة طيران تجارية لـ"طيران الخليج" إلى تل أبيب.

وأقلعت رحلة "طيران الخليج" رقم "GF 972" من مطار المنامة، صباح اليوم، وهبطت في مطار "بن غوريون" في تل أبيب، بعد حوالي ساعتين، وفقا لمسؤول أمريكي وموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار24".

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي البحرين وإسرائيل إلى توسيع نطاق التعاون بعد إقامة علاقات رسمية بينهما في سبتمبر الماضي.

المصدر: رويترز