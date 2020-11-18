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ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية

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ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية
AFP MANDEL NGAN
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه أقال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس.

وكتب في تغريدة أن "التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير".

وأضاف "وعليه، فإنه اعتبارا من هذه اللحظة، تم انهاء مهام كريس كريبس بصفته مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

وزعم ترامب في تغريدته أن انتخابات 3 نوفمبر "شهدت تزويرا ومخالفات كبيرة"، فضلا عن احتساب أصوات لأشخاص فارقوا الحياة وعدم السماح للمراقبين بممارسة عملهم في مراكز الاقتراع والفرز.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت قبل أيام إلى أن ترامب يفكر في إقالة كريبس الذي كان رفض تهما بالتزوير تشكك في فوز بايدن.

ولا يزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته، في قطيعة تاريخية مع التقاليد السياسية الأمريكية، ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية أمام بايدن الذي يفترض أن يتولى مهماته في 20 يناير.

المصدر: RT

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