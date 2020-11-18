ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه أقال مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس.

وكتب في تغريدة أن "التصريحات الأخيرة لكريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 تفتقد للدقة بشكل كبير".

وأضاف "وعليه، فإنه اعتبارا من هذه اللحظة، تم انهاء مهام كريس كريبس بصفته مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

وزعم ترامب في تغريدته أن انتخابات 3 نوفمبر "شهدت تزويرا ومخالفات كبيرة"، فضلا عن احتساب أصوات لأشخاص فارقوا الحياة وعدم السماح للمراقبين بممارسة عملهم في مراكز الاقتراع والفرز.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت قبل أيام إلى أن ترامب يفكر في إقالة كريبس الذي كان رفض تهما بالتزوير تشكك في فوز بايدن.

ولا يزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته، في قطيعة تاريخية مع التقاليد السياسية الأمريكية، ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية أمام بايدن الذي يفترض أن يتولى مهماته في 20 يناير.

المصدر: RT