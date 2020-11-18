نائب وزير الخارجية التركي: لن نقبل تحمل عبء أزمة الهجرة وحدنا

شدد ياووز سليم قيران، نائب وزير الخارجية التركي، على أن بلاده لن تقبل تحمل عبء أزمة الهجرة وحدها، مؤكدا على أهمية العمل "بمسؤولية حقيقية وتقاسم الأعباء".

وفي كلمة له خلال مشاركته عبر الإنترنت في مؤتمر فيينا للهجرة، أعرب قيران عن قلقه البالغ حيال إجبار السلطات اليونانية طالبي اللجوء على العودة إلى تركيا، واصفا أوضاع مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية بـ"كارثة إنسانية".

وقال: "أرغمت اليونان أكثر من 7 آلاف طالب لجوء ومهاجر على العودة إلى تركيا، في العام الحالي فقط".

ولفت إلى تعرض اللاجئين لمعاملة غير إنسانية في المخيمات باليونان، مضيفا: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي ألا يغض الطرف عن هذا الانتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية. للأسف نرى أن هذه الممارسات تمر بلا عقاب".

وشدد المسؤول التركي على أن التعاون بشأن الهجرة مهم للغاية، وأنه يبدأ من الثقة المتبادلة.

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك سبب مشروع لانتهاك حقوق طالبي اللجوء. ما نحتاج حقا هو العمل بمسؤولية حقيقية وتقاسم الأعباء. لن نقبل صيغة تعاون تحمل تركيا وحدها عبء أزمة الهجرة".

ولفت قيران إلى أن بلاده هي الدول التي استضافت أكبر عدد من اللاجئين في العالم خلال السنوات الست الماضية.

المصدر: "الأناضول"