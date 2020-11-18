ريفلين مهنئا بايدن: لا شك أن الولايات المتحدة تحت قيادتك ستلتزم بأمن إسرائيل

تحدث رئيس الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مع المرشح الديمقراطي المتقدم بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، وهنأه بـ"انتخابه".

وقال ريفلين في حديثه لبايدن: "إن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها حليف أقوى من دولة إسرائيل، وليس هناك ما هو أقوى من الصداقة بين الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي، وليس لدى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صديق أعظم من رئيس دولة إسرائيل، كما أثبتنا على مر السنين".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "بصفتك صديقا قديما لدولة إسرائيل، فأنت تعلم أن صداقتنا تقوم على قيم تتجاوز السياسات الحزبية، وأنه ليس لدينا شك في أن الولايات المتحدة، تحت قيادتك، ملتزمة بأمن إسرائيل ونجاحها".

وأشار إلى أنه يأمل في العمل مع بايدن "لبناء المزيد من الجسور والأمل في جميع أنحاء المنطقة كما فعلت اتفاقيات أبراهام الموقعة مؤخرا".

وقال: "أسعدني أن أرحب بكم في القدس كنائب للرئيس، ويسعدني أن أرحب بكم هنا عندما تأتي إلى القدس كرئيس".

وطلب ريفلين من بايدن أن ينقل أيضا أطيب تمنياته لنائبته كمالا هاريس.

المصدر: RT