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نتنياهو يعزي المدون السعودي محمد سعود بوفاة والده

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نتنياهو يعزي المدون السعودي محمد سعود بوفاة والده
Reuters
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قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة والد صديقي محمد سعود، أتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة لصديقي محمد ولأسرته، رحم الله والدك وأسكنه فسيح جناته".

واشتهر اسم محمد سعود بعد زيارته إلى إسرائيل العام الماضي ودعواته إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وذلك قبل شهور من قرار الإمارات والبحرين والسودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: وكالات

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