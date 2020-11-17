أبي أحمد: مستعدون لاستقبال الإثيوبيين الفارين وضمان سلامتهم

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يوم الاثنين، استعداد حكومته لاستقبال المواطنين الفارين من الصراع الدائر في البلاد إلى دول الجوار.

وقال أبي أحمد في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن "الحكومة الإثيوبية مستعدة لاستقبال وإعادة دمج إخواننا الإثيوبيين الفارين إلى دول الجوار".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "نتعهد للمدنيين الأبرياء الذين هربوا بحماية ممتلكاتهم، وتسهيل وصول الدعم الإنساني الذي تقدمه قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وضمان سلامتهم أثناء العودة".

The Ethiopian government is ready to receive and reintegrate our fellow Ethiopians fleeing to neighboring countries. We vow to our innocent civilians that have fled, to protect their property, enable humanitarian support by the ENDF and guarantee their peace upon return. — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 16, 2020

وتسبب الصراع الدائر في إقليم تيغراي بين الحكومة الاتحادية، والسلطات المحلية في فرار آلاف الإثيوبيين إلى دول الجوار.

وقتل المئات في المعارك الدائرة بالإقليم منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية في تيغراي يوم الرابع من نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.

​وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، مساء السبت، بأن عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين وصلوا إلى ولايتي القضارف وكسلا حتى السبت، قد ارتفع إلى 24 ألفا و944 لاجئا.

المصدر: وكالات