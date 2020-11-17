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أبي أحمد: مستعدون لاستقبال الإثيوبيين الفارين وضمان سلامتهم

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أبي أحمد: مستعدون لاستقبال الإثيوبيين الفارين وضمان سلامتهم
Reuters
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يوم الاثنين، استعداد حكومته لاستقبال المواطنين الفارين من الصراع الدائر في البلاد إلى دول الجوار.

وقال أبي أحمد في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن "الحكومة الإثيوبية مستعدة لاستقبال وإعادة دمج إخواننا الإثيوبيين الفارين إلى دول الجوار".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "نتعهد للمدنيين الأبرياء الذين هربوا بحماية ممتلكاتهم، وتسهيل وصول الدعم الإنساني الذي تقدمه قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وضمان سلامتهم أثناء العودة".

وتسبب الصراع الدائر في إقليم تيغراي بين الحكومة الاتحادية، والسلطات المحلية في فرار آلاف الإثيوبيين إلى دول الجوار.

وقتل المئات في المعارك الدائرة بالإقليم منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية في تيغراي يوم الرابع من نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.

​وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، مساء السبت، بأن عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين وصلوا إلى ولايتي القضارف وكسلا حتى السبت، قد ارتفع إلى 24 ألفا و944 لاجئا.

المصدر: وكالات

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