وزير الصحة التركي: على أنقرة اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة ارتفاع الإصابة بكورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يوم الاثنين، إن المجلس العلمي الاستشاري في تركيا أوصى بأن تنفذ الحكومة إجراءات ملموسة لإبطاء انتشار مرض كوفيد-19.

وجاءت تصريحات الوزير مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بالمرض خلال الأسابيع الأخيرة.

ولا يجري الإعلان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي لا يظهر عليها أعراض سوى في العاصمة أنقرة التي شهدت 3316 إصابة يوم الاثنين إلى جانب 94 وفاة، وتقترب الإصابات والوفيات من مستويات جرى تسجيلها آخر مرة في أبريل عندما كانت السلطات تفرض عزلا عاما جزئيا وإجراءات أخرى.

وفي بيان مكتوب أعقب اجتماعا للمجلس، قال قوجة إن أعضاءه ناقشوا الإجراءات الوقائية، مؤكدا على أن السبب الرئيسي وراء انتشار الفيروس هو حركة الناس وذهابهم إلى الأماكن المزدحمة، مضيفا أن الناس بدأت تقضي مزيدا من الوقت في الأماكن المغلقة مع دخول شهور الشتاء.

وأفاد بأنه "جرى التوصل إلى قرار بالتوصية بتنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها منع انتشار المرض".

وفي حين بدا أن البيان يشير إلى إمكانية تبني إجراءات أكثر صرامة، إلا أن قوجة لم يتحدث عن إجراءات بعينها أوصى بها المجلس.

ودعا رئيس بلدية اسطنبول إلى فرض إجراءات العزل العام لأسبوعين على الأقل، من أجل احتواء معدلات الارتفاع "الخارجة عن السيطرة" في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأمرت الحكومة هذا الشهر بإغلاق جميع الشركات بحلول العاشرة مساء، كما قللت عدد الساعات التي يسمح فيها لكبار السن ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاما بالخروج من منازلهم في بعض الأقاليم، بما فيها أنقرة واسطنبول.

المصدر: رويترز