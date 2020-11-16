CNN: ترامب سيصدر أوامر لسحب إضافي للقوات الأمريكية من أفغانستان والعراق

يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا رسميا هذا الأسبوع لبدء انسحاب إضافي للقوات بلاده من أفغانستان والعراق قبل مغادرته منصبه في 20 يناير، وفقا لشبكة "CNN" نقلا عن مسؤولين.

وكشف قادة عسكريون أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أصدرت إشعارا يعرف باسم "أمر تحذير" لبدء التخطيط لخفض عدد القوات في أفغانستان إلى 2500 جندي و2500 في العراق بحلول 15 يناير.

ويوجد حاليا ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و3000 جندي في العراق.

المصدر: "CNN"