الرئيس الأرمني يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

أعلن الرئيس الأرمني أرمين ساركسيان أنه لا بد من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد، داعيا لتسليم الحكم إلى حكومة وفاق وطني حتى إجراء الانتخابات.

وقال الرئيس في بيان له، نشر على موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، إنه "نظرا للوضع الراهن وضرورة الخروج منه بكرامة والإصغاء إلى مطالب المجتمع، من الواضح أنه من أجل حماية البلاد من الاضطرابات، ستكون الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية (البرلمان) لا مفر منها".

ودعا ساركسيان الحكومة الحالية لوضع خارطة طريق تتضمن جدولا زمنيا لإطلاق الإجراءات الدستورية التي ستسمح بإجراء الانتخابات المبكرة.

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يذكر أن أرمينيا تشهد احتجاجات واسعة، تطالب باستقالة حكومة نيكول باشينيان في أعقاب توقيعه اتفاقا حول وقف العمليات القتالية في منطقة قره باغ، اعتبرته قوى المعارضة "خيانة" لمصالح البلاد.

وينص الاتفاق الذي وقعت عليه روسيا وأرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار اعتبارا من 10 نوفمبر ونشر قوات حفظ سلام روسية عند خط التماس.

كما يقضي الاتفاق باحتفاظ قوات الطرفين المتنازعين على المواقع التي كانت فيها في 10 نوفمبر وتسليم أرمينيا بعض المناطق المتاخمة لقره باغ إلى أذربيجان.

المصدر: نوفوستي