"الصحة العالمية" تعلن عن توقعاتها بشأن بدء توريدات اللقاحات ضد كورونا  

توقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا متوفرا بشكل محدود في النصف الأول من العام 2021.

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وقالت كبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناثان، في إفادة صحفية: "نخطط لتنفيذ عمليات توريد محدودة في النصف الأول من العام (2021). نحن الآن في مرحلة التخطيط. ومهمتنا تتمثل في ضمان حصول الناس الذي يدخلون ضمن الفئات الأكثر عرضة على وصول ضروري للقاح وأن يكونوا محميين. هذا ما نهدف إليه".

وأشارت سواميناثان إلى أن المنظمة لا تزال متفائلة بأنها ستكون قادرة على العمل مع العديد من الشركات المصنعة للحصول على مجموعة واسعة من اللقاحات كجزء من مخطط التوزيع العالمي.

وأوضحت العالمة أن اللقاحات المرشحة ضد فيروس كورونا تختلف باختلاف الظروف التي يجب أن تستخدم فيها، مشيرة إلى أن هناك أمصال ملائمة بالنسبة للمسنين، بينما تتميز أخرى بمتطلبات خاصة متعلقة بالنقل والتخزين.

وتابعت موظفة منظمة الصحة العالمية: "لهذا السبب نحتاج إلى مجموعة من اللقاحات لكي تكون لدى الدول إمكانية الاختيار".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية أن لقاحها التجريبي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أظهر فعاليته بنسبة 94.5%، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.

كما أعلنت كل من شركة "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية الأسبوع الفائت أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تعملان على تطويره "فعال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حاليا، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

ومع ذلك تعتبر حاليا روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

وأكدت السلطات الصحية الروسية مؤخرا أن "سبوتنيك V"، الذي يخضع الآن لمرحلة اختبارات ما بعد التسجيل في روسيا وخارجها، أظهر فعالية بلغت 92%، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتفاوض مع مركز غاماليا بشأن لقاحه.

المصدر: وكالات