العراق.. إعدام 21 مدانا بالإرهاب جنوبي البلاد

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، أن السلطات الحكومية أعدمت 21 مداناً بالإرهاب جنوبي البلاد.

وذكرت نقلاً عن مصادر طبية وأمنية قولها، إن "الحكومة أعدمت صباح اليوم 21 شخصاً مداناً بالإرهاب في سجن الناصرية (المعروف بسجن الحوت)، جنوبي البلاد".

وقبل أيام نفت وزارة العدل العراقية، إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بدعاوى الإرهاب.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن العراق يعد من بين أكبر خمس دول في العالم تنفذ أحكام الإعدام.

المصدر: RT + وكالات