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إذاعة فرنسية تنعى شخصيات على قيد الحياة!

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إذاعة فرنسية تنعى شخصيات على قيد الحياة!
Reuters
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اعتذرت إذاعة "إر إف إي" الفرنسية لنشرها عن طريق الخطأ نعيا للعديد من الشخصيات، من بينها لاعب كرة القدم بيليه، والملكة إليزابيث الثانية، وعارضة الأزياء السابقة بريجيت باردو.

وأشارت إذاعة "إر إف إي" الفرنسية إلى وجود "مشكلة فنية".

وكتبت الإذاعة العامة، على حسابها في "تويتر" يوم الاثنين: "لقد نتج عن مشكلة فنية نشر العديد من النعوات على موقعنا.. نحن نعتذر للأشخاص المعنيين، وكذلك ممن يتابعوننا ويثقون بنا".

وأفادت بأن جميع الأخبار التي تم نشرها قيد الإزالة من بيئات RFI الرقمية والأنظمة الأساسية الشريكة.

وأكدت أن تحقيقا داخليا يجري الآن لتحديد أسباب هذا الحادث المؤسف.

ومن بين الشخصيات التي تم نعيها، قادة مثل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والزعيم الكوبي راؤول كاسترو، وكذلك كلينت إيستوود وصوفيا لورين وبريجيت باردو وجان بول بلموندو.

وتضمنت القائمة أيضا الوزير السابق والرئيس السابق لنادي مرسيليا برنار تابي الذي نعي بالخطأ مرات عدة في السابق.

المصدر: RFI

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