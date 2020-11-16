باشينيان: كنا مستعدين للحرب مع أذربيجان لكن تركيا والمرتزقة هم سبب هزيمتنا

قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن بلاده فشلت في الحرب الأخيرة في قره باغ، لأنها كانت تقاتل ليس فقط الجيش الأذربيجاني، ولكن أيضا القوات التركية ومرتزقة من الشرق الأوسط.

وأضاف باشينيان في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه " في معارك يوليو (في شمال شرق أرمينيا) أصبح من الواضح أننا مستعدون لخوض حرب مع الجيش الأذربيجاني. لكن السبب الرئيسي لخسارتنا الحرب مع أذربيجان، مشاركة تركيا والإرهابيين".

المصدر: نوفوستي