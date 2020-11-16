 
مباشر

باشينيان: كنا مستعدين للحرب مع أذربيجان لكن تركيا والمرتزقة هم سبب هزيمتنا

أخبار العالم

باشينيان: كنا مستعدين للحرب مع أذربيجان لكن تركيا والمرتزقة هم سبب هزيمتنا
Reuters
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5vu

قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن بلاده فشلت في الحرب الأخيرة في قره باغ، لأنها كانت تقاتل ليس فقط الجيش الأذربيجاني، ولكن أيضا القوات التركية ومرتزقة من الشرق الأوسط.

وأضاف باشينيان في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه " في معارك يوليو (في شمال شرق أرمينيا) أصبح من الواضح أننا مستعدون لخوض حرب مع الجيش الأذربيجاني. لكن السبب الرئيسي لخسارتنا الحرب مع أذربيجان، مشاركة تركيا والإرهابيين".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا