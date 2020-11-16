 
مباشر

ماكرون ينتقد مجلس الأمن الدولي

أخبار العالم

ماكرون ينتقد مجلس الأمن الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5ui

انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مجلس الأمن الدولي، لأنه "لا يعمل على إيجاد حلول مفيدة"، منوها بأنه من مهام المجلس تشكيل أوروبا قوية سياسيا.

وقال ماكرون: "يجب أن يكون هناك حوار بين مختلف القوى، إذا أردنا إقامة تعاون، وهو أمر ضروري لإيجاد الحلول المشتركة. ومن هنا يجب التصريح بأن إطار التعاون المتعدد الأطراف قد أصبح أضعف اليوم... وعلي أن أعترف أن مجلس الأمن اليوم لا يقدم حلولا مفيدة"، بحسب موقع  Grand Continent.

وأشار ماكرون إلى ضرورة إعادة التفكير في أشكال التعاون وتحديث هياكل المجلس.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا