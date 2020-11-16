ماكرون ينتقد مجلس الأمن الدولي

انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مجلس الأمن الدولي، لأنه "لا يعمل على إيجاد حلول مفيدة"، منوها بأنه من مهام المجلس تشكيل أوروبا قوية سياسيا.

وقال ماكرون: "يجب أن يكون هناك حوار بين مختلف القوى، إذا أردنا إقامة تعاون، وهو أمر ضروري لإيجاد الحلول المشتركة. ومن هنا يجب التصريح بأن إطار التعاون المتعدد الأطراف قد أصبح أضعف اليوم... وعلي أن أعترف أن مجلس الأمن اليوم لا يقدم حلولا مفيدة"، بحسب موقع Grand Continent.

وأشار ماكرون إلى ضرورة إعادة التفكير في أشكال التعاون وتحديث هياكل المجلس.

المصدر: نوفوستي