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حريق يلحق ضررا شديدا بمسجد تاريخي في اسطنبول

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أكدت إدارة إطفاء الحرائق في اسطنبول اندلاع نيران داخل "مسجد فانيكوي" التاريخي المطل على البسفور، اليوم الأحد.

وأكدت إدارة الإطفاء على حسابها في "تويتر" أن فرقها تمكنت من السيطرة على النيران في المسجد الخشبي الواقع في منطقة أسكدار، وإجراءات التبريد لا تزال مستمرة في الموقع.

وأفادت صحيفة "ديلي صباح" بأن المسجد الذي يعود إلى عام 1670 تعرض لأضرار جسيمة، مشيرة إلى أن الكثير من رجال الإطفاء شاركوا في عمليات إخماد الحريق.

حريق يلحق ضررا شديدا بمسجد تاريخي في اسطنبول
Anadolu

ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن.

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية

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