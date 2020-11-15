الشرطة الأمريكية تقوم بسلسلة اعتقالات وسط احتجاجات "مناصري ترامب"

اعتقلت الشرطة الأمريكية، يوم أمس السبت، ما لا يقل عن 20 شخصا في العاصمة واشنطن، ضمن احتجاجات أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على نتائج الانتخابات الأخيرة.

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وتجمع أنصار ترامب في واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، وعلى إعلان وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في تلك الانتخابات.

وأكدت لاتويا فوستر، المتحدثة باسم عمدة واشنطن، موريل باوزر، "أن قوات الشرطة اعتقلت 20 شخصا على الأقل"، مشيرة إلى أنه "تم نقل شخص بالغ للعلاج إثر إصابته بعدة طعنات". فيما أفادت قناة الـ"سي إن إن"، بأن الضحية في حالة حرجة، وفقا لمصادر مطلعة.

وأضافت فوستر، أن "اثنين من ضباط شرطة العاصمة أصيبوا أيضا"، لافتة إلى أن "قوات الأمن ضبطت 7 أسلحة نارية"، حيث لا يوجد في واشنطن قانون حمل مفتوح للأسلحة.

كما أقدمت الشرطة على اعتقال 4 أشخاص لانتهاكاتهم حمل الأسلحة النارية، واثنين لاعتداء بسيط، وشخص للاعتداء على ضابط شرطة، وشخصين للشجار وإثارة الاضطرابات.

جرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، وأعلن المرشح الديمقراطي، جوزيف بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات، وهنأه العديد من رؤساء الدول.

بدوره ترامب، ادعى أن الانتخابات لم تنته بعد، وهدد باللجوء إلى المحاكم، ومع ذلك، في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة، اعترف الرئيس بأنه قد لا يبقى لفترة ولاية ثانية.

المصدر: "وكالات"