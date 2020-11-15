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ترامب: فوكس نيوز وشبكات الأخبار المزيفة لا تظهر حجم التجمعات المؤيدة لنا

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ترامب: فوكس نيوز وشبكات الأخبار المزيفة لا تظهر حجم التجمعات المؤيدة لنا
Reuters
التجمعات المؤيدة لترامب في واشنطن
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة "فوكس نيوز"، وما أسماها بشبكات "الأخبار المزيفة" بأنها لا تظهر "التجمعات الضخمة المؤيدة له"، معتبرا أن هناك "قمع" يستخدم من قبل الصحافة.

وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، أكد ترامب أن مراسلي هذه الشبكات يقفون في شوارع خالية، بدلا من تغطية التجمعات الضخمة المؤيدة له.

وأرفق ترامب التغريدة بصورة تظهر المؤيدين له في العاصمة واشنطن.

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المصدر: RT

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