ترامب: فوكس نيوز وشبكات الأخبار المزيفة لا تظهر حجم التجمعات المؤيدة لنا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة "فوكس نيوز"، وما أسماها بشبكات "الأخبار المزيفة" بأنها لا تظهر "التجمعات الضخمة المؤيدة له"، معتبرا أن هناك "قمع" يستخدم من قبل الصحافة.

وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، أكد ترامب أن مراسلي هذه الشبكات يقفون في شوارع خالية، بدلا من تغطية التجمعات الضخمة المؤيدة له.

وأرفق ترامب التغريدة بصورة تظهر المؤيدين له في العاصمة واشنطن.

.@FoxNews and the Fake News Networks aren’t showing these massive gatherings. Instead they have their reporters standing in almost empty streets. We now have SUPPRESSION BY THE PRESS. MAGA! https://t.co/RMOa4jKZwA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

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المصدر: RT