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ترامب: المتظاهرون في واشنطن لن يقفوا إلى جانب انتخابات مزورة وفاسدة

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ترامب: المتظاهرون في واشنطن لن يقفوا إلى جانب انتخابات مزورة وفاسدة
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مئات الآلاف من الناس يظهرون الدعم له في العاصمة واشنطن، مؤكدا أنهم لن يقفوا إلى جانب ما وصفه بأنها انتخابات "مزورة وفاسدة".

وقال ترامب، في تغريدة له على موقع "تويتر": "سنفوز"، مؤكدا أن هؤلاء الناس لن يقفوا إزاء "سرقة هذه الانتخابات منهم"، من قبل شركة "دومينو" اليسارية، وللعديد من الأسباب الأخرى، حسب قوله.

وأرفق ترامب سلسلة تغريداته بعدد من الصور ومقاطع الفيديو، لمؤيدين له في العاصمة واشنطن.

 المصدر: RT

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