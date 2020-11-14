استقبله المؤيدون بالتصفيق.. موكب ترامب يصل إلى نادي الغولف في فيرجينيا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إلى نادي لرياضة الغولف في فيرجينيا.

وقال تقرير الصحفي للبيت الأبيض إن ترامب خرج من البيت الأبيض وتوجه الموكب إلى شارع بنسلفانيا.

وأضاف البيت الأبيض أنه قد تم استقباله بالتصفيق والهتافات والتلويح والصافرات من مئات من أنصاره على جانبي الشارع،وقاموا بالتقاط الصور بالهواتف وحملوا لافتات تحمل شعارات "أفضل رئيس على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة".

ولوح الحشد أيضا بأعلام من بينها 'ترامب 2020: حافظ على أمريكا عظيمة' و'ترامب 2020: لا مزيد من الهراء' و'الكل على متن قطار ترامب!' و'نساء من أجل ترامب"

وأفاد بأن الموكب مر بفندق ويلارد وقام بدائرة في ساحة الحرية، حيث تسلق الناس الجدران وغيرها من الهياكل للحصول على رؤية أفضل، وركض البعض بحماس بعد الموكب، وكانت هناك هتافات مثل "الولايات المتحدة! الولايات المتحدة!" ، "نريد ترامب! نريد ترامب!" "أربع سنوات أخرى! أربع سنوات أخرى!"

وارتدى كثير من الناس العلم الأحمر والأبيض والأزرق، وكان أحد الرجال يرتدي قميصا كتب عليه: "أنا حزين".

ولم يكن من الممكن رؤية كيف استجاب ترامب للحشد.

AMAZING!



More than one MILLION marchers for President @realDonaldTrump descend on the swamp in support.



Best base in political history — we LOVE you guys!!! ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/vU65nqCSns — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) November 14, 2020

🇺🇸Samedi à #Washington: manifestation de soutien au président américain Donald Trump👇🏿 pic.twitter.com/5iG0ygypGE — VOA Afrique (@VOAAfrique) November 14, 2020

المصدر: RT