ألمانيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، مسجلة 22461 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات المعهد: "تم تسجيل 22461 إصابة جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 773556 إصابة، كما تم تسجيل 178 حالة وفاة ليبلغ إجملي حالات الوفاة جراء الفيروس 12378 وفاة، كما تم تعافي أكثر من 493 ألف شخص".

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المصدر: نوفوستي