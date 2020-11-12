ألمانيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية بأكثر من 21.8 ألف حالة، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 727553 حالة منذ بداية انتشار الوباء.

وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، تم تسجيل 21866 حالة إصابة بـ COVID-19 في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما توفي 215 مريضا مصابا بفيروس كروونا، أي ما مجموعه 11982 حالة وفاة. وتعافى حوالي 467.8 ألف شخص.

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المصدر: نوفوستي