صحفي أمريكي: ترامب قال إنه سيفعل "ما هو الصحيح" بعد إتمام فرز الأصوات

كشف صحفي أمريكي عن حديثه مع الرئيس دونالد ترامب، الذي أكد له أنه سيفعل "ما هو الصحيح" بعد إتمام عملية فرز الأصوات في الانتخابات، وأنه ينتظر إقرار الولايات بالنتائج النهائية.

وكتب مراسل قناة "فوكس نيوز"، جيرالدو ريفيرا، على "تويتر" أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب صباح الجمعة، مضيفا أن ترامب "قال لي إن واقعي وسيقوم بما هو الصحيح بعد فرز جميع الأصوات الشرعية".

Hi I spoke with my friend @realDonaldTrump this morning. He was trying to reach me during the live broadcast. He told me he was a "realist" who would "do the right thing," when all the legitimate votes have been counted. https://t.co/4H1uba1R28 — Geraldo Rivera (@GeraldoRivera) November 13, 2020

وأشار إلى أن ترامب يريد أن يرى ما تقوم به الولايات في ما يتعلق بإقرار الأصوات.

وأضاف الصحفي أن ترامب يبدو كأنه "يعتزم الصراع من أجل كل صوت".

Just had heartfelt phone call w friend @realDonaldTrump who said he's a "realist" who'll do the"right thing" But he wants to see "what states do in terms of certifiction (etc)" He sounded committed to fighting for every vote & if he loses, talking more about all he's accomplished — Geraldo Rivera (@GeraldoRivera) November 13, 2020

يذكر أن تقديرات معظم وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، لكن عملية فرز الأصوات لا تزال مستمرة في عدد من الولايات الحاسمة، التي تم فيها تسجيل نتائج متقاربة للمرشحين.

ولم يعترف ترامب حتى الآن بهزيمته. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات في ديسمبر المقبل.

المصدر: RT