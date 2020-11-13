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صحفي أمريكي: ترامب قال إنه سيفعل "ما هو الصحيح" بعد إتمام فرز الأصوات

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صحفي أمريكي: ترامب قال إنه سيفعل
Reuters JOSHUA ROBERTS
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كشف صحفي أمريكي عن حديثه مع الرئيس دونالد ترامب، الذي أكد له أنه سيفعل "ما هو الصحيح" بعد إتمام عملية فرز الأصوات في الانتخابات، وأنه ينتظر إقرار الولايات بالنتائج النهائية.

وكتب مراسل قناة "فوكس نيوز"، جيرالدو ريفيرا، على "تويتر" أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب صباح الجمعة، مضيفا أن ترامب "قال لي إن واقعي وسيقوم بما هو الصحيح بعد فرز جميع الأصوات الشرعية".

وأشار إلى أن ترامب يريد أن يرى ما تقوم به الولايات في ما يتعلق بإقرار الأصوات.

وأضاف الصحفي أن ترامب يبدو كأنه "يعتزم الصراع من أجل كل صوت".

يذكر أن تقديرات معظم وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، لكن عملية فرز الأصوات لا تزال مستمرة في عدد من الولايات الحاسمة، التي تم فيها تسجيل نتائج متقاربة للمرشحين.

ولم يعترف ترامب حتى الآن بهزيمته. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات في ديسمبر المقبل.

المصدر: RT

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