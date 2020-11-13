أردوغان: يجب أن يكون لقاح كورونا ملكا للبشرية وعدم استغلاله من أجل طموح الشركات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضرورة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد للبشرية جمعاء مع عدم السماح للشركات باستغلاله لجني الأرباح فقط.

إقرأ المزيد

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مراسم افتتاح مدينة "إسماعيل فهمي جمعة لي أوغلو" الطبية بولاية تكيرداغ شمال غرب تركيا: "يجب أن يكون أي لقاح ضد فيروس كورونا ملكا مشتركا للبشرية جمعاء وألا يتم التضحية به لأجل طموح الشركات في الأرباح".

وأضاف أن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، يتابع أعمال إيجاد لقاح للفيروس في دول كالصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا وغيرها.

وشدد أردوغان على أنه من المخزي أن يتم وضع حسابات الأرباح في مسألة عصفت بالعالم وتهم حياة الملايين، في الوقت الذي هلت فيه البشائر حول إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، وأكد على ضرورة حصول كافة الدول الغنية والفقيرة على اللقاح.

إقرأ المزيد

وسبق أن أعلن الرئيس التركي أن بلاده تسعى إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد خاص بها وبدء استخدامه خلال الربيع المقبل.

وتواجه تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تفوق مستوى 3000 حالة يوميا مع رصد أكثر من 90 وفاة.

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

المصدر: "الأناضول" + وكالات