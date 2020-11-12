بعد قفزة في سعر السهم بسبب لقاح كورونا.. رئيس "فايزر" يستغل "الفرصة الذهبية "

قام الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية "فايزر" ألبرت بورلا ببيع أسهمه في الشركة بقيمة 5.6 مليون دولار، بعدما قفز سعر السهم بعد تقرير ايجابي عن فعالية لقاح الشركة ضد كورونا.

وبيعت الأسهم يوم الاثنين عندما وصل سعر السهم الواحد إلى 41.94 دولار، على خلفية صدور تقرير إيجابي عن لقاح ضد فيروس كورونا تقوم الشركة بتطويره بالتعاون مع الشركة الألمانية "بيونتيك".

والجدير ذكره أنه بعد عملية البيع، تراجع سهم فايزر" ليغلق تداولات الاثنين عند 38.5 دولار.

ودافعت شركة "فايزر" عن بيع رئيسها التنفيذي لـ 132508 أسهم بقيمة قريبة من الذروة، مدعية في بيان لها، أن الصفقة تم تأسيسها في أغسطس "كجزء من التخطيط المالي الشخصي للدكتور بورلا"، وذلك تماشيا مع خطة وضعت مسبقا تسمح "لكبار المساهمين والمطلعين في الشركات المدرجة في البورصة بتداول عدد محدد من الأسهم في وقت محدد سلفا".

بالإضافة للرئيس التنفيذي، قامت أيضا نائبته "سالي سولمان" ببيع أسهم بقيمة 1.8 مليون دولار تمتلكها في الشركة.

وفي سياق متصل، أعلن 90% من الأمريكيين أنهم على الأرجح لن يحصلوا على لقاح شركة فايزر، بسبب مخاوف من تسييسه أو طرحه دون تجارب سلامة كافية.

المصدر:RT