وباء كورونا يجبر قصر الحمراء في غرناطة على إغلاق أبوابه مجددا

قررت هيئة إدارة "قصر الحمراء" في مدينة غرناطة الإسبانية إغلاق هذا المعلم السياحي الأهم في البلاد من الـ 10 إلى الـ 23 من نوفمبر الجاري في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا.

وبهذا القرار، يكون هذا القصر، الذي شيده بنو النصر فوق تلة "الحمراء" المطلة على حي البيازين خلال العهد الأندلسي من تاريخ إسبانيا قبل نحو 7 قرون، قد خضع للإغلاق مرتين خلال العام الجاري بعد مرة أولى أثناء الحجر الصحي العام في الربيع الماضي من شهر مارس/آذار إلى 17 يونيو 2020.

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والهيئة المشرفة على إدارة القصر الأندلسي تطمئن بأنها ستعوض قيمة التذاكر الـ 695 المتعلقة بفترة الإغلاق والتي تم شراؤها من طرف الزوار.

ونبهت إلى أن قرار الإغلاق الحالي يشمل قصر الأميرة الأندلسية المعروف بـ: "دار الحرة"، وحمّامات حي البيازين التي تعود إلى القرن 11 الميلادي، بالإضافة إلى القصر القريب المعروف بـ: "كاسا موريسكا" (Casa Morisca ) أو "كاسا دي إيرناندو دي ثفرة" (Casa de Hernando de Zafra) أي "دار إيرناندو دي زفرة" وهو أحد الأعيان الأندلسيين/الموريسكيين في بلاط الملوك الإسبان الكاثوليك في بداية القرن 16.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية