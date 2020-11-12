محكمة استئناف في بنسلفانيا أيدت دعوى تقدم بها ترامب

ذكرت صحيفة "فيلاديلفيا إنكوايرير" أن محكمة استئناف في بنسلفانيا الأمريكية أيدت دعوى تقدم بها رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، حول شرعية بعض بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة.

وأوضحت الصحيفة أن الدعوى استهدفت بطاقات اقتراع الناخبين الذين لم يؤكدوا هويتهم في غضون 6 أيام بعد التصويت، أي حتى 9 نوفمبر، حيث سبق أن مددت وزيرة الولاية، كاتي بوكفار، هذه الفترة حتى 12 نوفمبر.

وقالت القاضية الجمهورية، ماري هانا ليفيت، في قرار أصدرته الخميس: "تقضي المحكمة بأن المدعى عليها لم تمتلك قناة في منصبها كوزيرة الولاية لإرسال توجيهات إلى اللجان الانتخابية الدائرية بتغيير موعد انقضاء الفترة النهائية لتأكيد هوية بعض الناخبين".

وأشارت الصحيفة مع ذلك إلى أن هذا الانتصار الذي حققه ترامب "غير ملموس" لأنه يشمل بطاقات اقتراع قليلة لم يتم تسجيلها حتى الآن في الإحصاء.

وتشير المعطيات المتوفرة حتى الآن إلى أن جو بايدن، المرشح الديمقراطي، نائب الرئيس الأسبق، يحقق فوزا في بنسلفانيا على ترامب بفارق يبلغ نحو 54 ألف صوت.

وعلى الرغم من أنه لم يتم حتى الآن إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 290 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما أكد ترامب أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

المصدر: "فيلاديلفيا إنكوايرير" + وكالات