اتصال هاتفي بين بايدن وبابا الفاتيكان

أجرى المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن اتصالا هاتفيا مع بابا الفاتيكان فرنسيس.

وجاء في بيان لمكتب المرشح الديمقراطي، أن بايدن شكر البابا على تهنئته بالفوز في الانتخابات، التي جرت في 3 نوفمبر الجاري.

وأعرب بايدن عن رغبته في العمل مع البابا "على أساس الثقة المشتركة بالكرامة والمساواة لكل البشرية"، وخاصة على قضايا التخلص من الفقر ومحاربة تغير المناخ.

يذكر أن تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة، وهو قد أطلق عملية انتقال السلطة من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الإدارة الجديدة، فيما لم يعترف ترامب بهزيمته.

وقد تلقى بايدن التهاني بالفوز في الانتخابات من عدد من القادة الأجانب، بما في ذلك من البابا فرنسيس، فيما لا يزال من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات رسميا في ديسمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي