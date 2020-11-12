أردوغان يعلن عن أنظمة تركية متطورة لخوض الحروب الإلكترونية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تمتلك أنظمة "متطورة" جاهزة لخوض الحروب الإلكترونية.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال مشاركته في حفل تعريف بأنظمة جديدة في منشأة شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية بالعاصمة أنقرة، إن تركيا أطلقت مشروع الجيل الجديد من منظومة الحرب الإلكترونية "كورال".

وأضح أردوغان أن تلك المنظومة "تتمتع بقدرات متفوقة على رصد عناصر العدو والتشويش".

كما أكد أن نظام "قره قولاق" للتنصت وتشويش الترددات العالية أصبح جاهزا للاستخدام، مبينا أن النظام الجديد سيمنح تركيا قوة كبيرة في الحروب الإلكترونية.

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده أجرت اختبارات ناجحة لإطلاق الأقمار الصناعية بالإمكانات الوطنية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا نفذت 62 مشروعا دفاعيا حتى العام 2002، بينما وصلت هذا العدد اليوم إلى قرابة 700.

وشدد على وجود 7 شركات تركية دفاعية ضمن قائمة أول 100 شركة عالمية، مبينا أن 5 منها دخلت القائمة في السنوات الخمس الأخيرة.

المصدر: "الأناضول" + وكالات