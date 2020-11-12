بريطانيا.. اعتقال ممرضة متهمة بقتل 8 أطفال رضع!

أفادت الشرطة في مدينة تشيستر البريطانية بأن ممرضة تعمل في مستشفى اعتقلت بتهمة قتل ثمانية أطفال رضع وبقيامها بعشر محاولات قتل مماثلة.

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وذكر بيان لشرطة المدينة أن اعتقال، لوسي ليتبي، الممرضة في مستشفى كونتيسة تشيستر، جرى بعد أن تم الحصول على تصريح اعتقال من مكتب المدعي العام البريطاني.

توجيه هذه التهم الخطيرة اتخذ في إطار تحقيق مستمر في سلسلة من وفيات الأطفال والحوادث في جناح الأطفال حديثي الولادة في المستشفى بين يونيو 2015 ويونيو 2016.

الممرضة المتهمة موقوفة حاليا رهن التحقيق، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة اليوم 12 نوفمبر.

اللافت أن الممرضة لوسي ليتبي كان قد ألقي القبض عليها في 3 يوليو 2018 خلال التحقيق في وفاة 17 طفلاً في جناح حديثي الولادة بمستشفى تشيستر، وحينها وجهت إليها اتهامات وأفرج عنها بكفالة.

وأفيد في هذا السياق بأن الممرضة تعاونت مع التحقيق، كما أن الشرطة في مقاطعة شيشاير في وقت لاحق، وجهت اتهامات إليها بقتل ثلاثة أطفال آخرين.

وبدأ التحقيق في هذه القضية منتصف عام 2017 ، وفحصت بشكل مبدئي 15 حالة وفاة سُجلت في المستشفى بين يونيو 2015 ويونيو 2016، واشتبهت الشرطة في ظروف حوادث (سقوط) لستة أطفال آخرين وقعت خلال نفس الفترة.

المصدر: نوفوستي