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بريطانيا.. توقيف 6 أشخاص بتهمة اغتصاب مراهقة

مجتمع

بريطانيا.. توقيف 6 أشخاص بتهمة اغتصاب مراهقة
Reuters IVE/
شرطة ليفربول
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بتوقيف 6 أشخاص في مدينة ليفربول للاشتباه بتورطهم في جريمة اغتصاب مراهقة عمرها 16 سنة داخل شقة وسط المدينة.

وقالت صحيفة "ميرور" إن شخصين أوقفا للاشتباه في ارتكابها جريمة الاغتصاب، فيما أوقف 4 آخرون للاشتباه في تسهيلهم عملية الاعتداء الجنسي.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا صباح الأحد يفيد بأن فتاة من منطقة مرزيسايد تعرضت للاغتصاب، فيما قال شهود عيان إنهم لاحظوا اقتياد الشرطة عددا من الأشخاص خارج البناية التي شهدت الواقعة.

وأفادت شرطة ليفربول في وقت لاحق بأن التحقيق جار حول الواقعة، بينما تتلقى الضحية وعائلتها دعما خاصا من أطباء ومختصين.

المصدر: "ميرور"

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