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الخارجية الفرنسية: ندين الهجوم في جدة

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الخارجية الفرنسية: ندين الهجوم في جدة
Reuters CHARLES PLATIAU
قوس النصر في باريس
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دانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في جدة بالسعودية، الذي تم بواسطة متفجرات، وأوقع جرحى حسب بيانها.

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وجاء في البيان: "استهدف الحفل السنوي لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة بمدينة جدة، الذي يحضره القنصل الفرنسي وعدد من القناصل، هذا الصباح، ما أسفر عن إصابات عدة نتيجة الانفجار".

وقالت الوزارة في بيانها: "تدين فرنسا هذا الهجوم الجبان بشدة وتعتبره غير مبرر، وتدعو السلطات السعودية لتسليط الضوء على الهجوم وتحديد وتقديم الجناة للقضاء".

المصدر: RT

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