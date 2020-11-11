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"رويترز" تؤكد نقلا عن الخارجية الفرنسية وقوع هجوم في مدينة جدة السعودية وإصابة عدد من الأشخاص

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Reuters HUSEYIN ALDEMIR
علم السعودية
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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن هجوما وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت "رويترز".

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وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وقالت: "تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم".

كما أشارت "رويترز" وفقا لبيان اطلعت عليه، إلى أن "القنصلية الفرنسية تدعو السكان والزوار في السعودية إلى توخي أقصى درجات الحذر في أعقاب الهجوم في جدة".

وأفادت وكالة "فرانس برس"  وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية، بأن هجوما بعبوة ناسفة وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة بغرب السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

المصدر: "وكالات"

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