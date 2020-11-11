أستراليا.. اعتقال 14 رجلا بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال

أكدت الشرطة الأسترالية اليوم الأربعاء، أن 14 رجلا يواجهون اتهامات بإنتاج ومشاركة مواد تحتوي على مشاهد استغلال جنسي للأطفال، وبثها عبر شبكة الإنترنت في أنحاء أستراليا وخارجها.

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ولفتت إلى وجود صلات بين المشتبه بهم، ومتهمين بارتكاب جرائم استغلال جنسي للأطفال تم التوصل إليهم في منتديات عبر الإنترنت، في أوروبا، وآسيا، والولايات المتحدة، وكندا ونيوزيلندا، مؤكدة أنها لا تستبعد إجراء اعتقالات أخرى.

وأفادت الشرطة الاتحادية الأسترالية بأن التحقيق الذي جرى بالتعاون مع الأمن الداخلي الأمريكي، حدد هوية 46 ضحية أسترالية، من بينهم 16 من مركز واحد لرعاية الأطفال، مشيرة إلى أن بين المحتجزين عاملا سابقا في مركز لرعاية الأطفال.

وتشهد أستراليا عمليات اعتقال، بعد أسابيع من اتهام السلطات 44 رجلا بحيازة وإنتاج مواد تتضمن استغلالا جنسيا للأطفال، بعد تحقيق استمر لمدة عام.

المصدر: "رويترز"