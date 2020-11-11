 
مباشر

أستراليا.. اعتقال 14 رجلا بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال

أخبار العالم

أستراليا.. اعتقال 14 رجلا بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال
Reuters Daniel Munoz
عناصر من الشرطة الأسترالية وسيارة الشرطة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4mc

أكدت الشرطة الأسترالية اليوم الأربعاء، أن 14 رجلا يواجهون اتهامات بإنتاج ومشاركة مواد تحتوي على مشاهد استغلال جنسي للأطفال، وبثها عبر شبكة الإنترنت في أنحاء أستراليا وخارجها.

إقرأ المزيد
استراليا.. مشهد لتحرش سافر بمراسلة تلفزيونية
استراليا.. مشهد لتحرش سافر بمراسلة تلفزيونية

ولفتت إلى وجود صلات بين المشتبه بهم، ومتهمين بارتكاب جرائم استغلال جنسي للأطفال تم التوصل إليهم في منتديات عبر الإنترنت، في أوروبا، وآسيا، والولايات المتحدة، وكندا ونيوزيلندا، مؤكدة أنها لا تستبعد إجراء اعتقالات أخرى.

وأفادت الشرطة الاتحادية الأسترالية بأن التحقيق الذي جرى بالتعاون مع الأمن الداخلي الأمريكي، حدد هوية 46 ضحية أسترالية، من بينهم 16 من مركز واحد لرعاية الأطفال، مشيرة إلى أن بين المحتجزين عاملا سابقا في مركز لرعاية الأطفال.

وتشهد أستراليا عمليات اعتقال، بعد أسابيع من اتهام السلطات 44 رجلا بحيازة وإنتاج مواد تتضمن استغلالا جنسيا للأطفال، بعد تحقيق استمر لمدة عام.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا