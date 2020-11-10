إيران.. إطلاق سراح 157 معتقلا مناهضين للحكومة

أعلن القضاء الإيراني اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 157 شخصا اعتقلوا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، إن "157 معتقلا أمنيا كانوا بين 2301 جرى إطلاق سراحهم بموجب عفو من المرشد الأعلى علي خامنئي بمناسبة ذكرى المولد النبوي".

وأضاف: "هؤلاء المعتقلون الأمنيون كانوا قد أدينوا بتهم الدعاية ضد النظام والتجمع غير القانوني والتواطؤ والمشاركة في أعمال شغب، بعد اعتقالهم في احتجاجات مناهضة للحكومة خلال السنوات الماضية".

وتقدر جماعات حقوقية، أن السلطات الإيرانية اعتقلت الآلاف في احتجاجات العام الماضي، التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار البنزين، لكن سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية طالب خلالها المتظاهرون بتنحي كبار المسؤولين.

المصدر: "رويترز"