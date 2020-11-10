باشينيان نادم على ما لم يفعله قبل عام

اعتبر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أنه لو أعادت يريفان 5 مناطق بمحيط إقليم قره باغ إلى باكو قبل عام، لكان الوضع أفضل مما هو عليه الآن، لكن وقتها لم ير أحد ذلك خيارا صحيحا.

وقال باشينيان اليوم الثلاثاء: "عندما نرى الوضع الذي نحن فيه الآن، يمكننا القول مع إلقاء نظرة على الماضي، أنه لو وافقنا قبل عام على صيغة إعادة المناطق الخمس، لكان الوضع أفضل. ولكن هل كان هناك في أرمينيا من صدق أن هذا هو الطريق الصحيح؟"

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وأضاف: "(كان هؤلاء) قلة قليلة، وما كنت أنا أيضا لأصدق بذلك، لأن الأمر كان يكتنفه الكثير من الغموض"، مشيرا إلى أن البديل عن النزاع المسلح كان يتمثل في إعادة المناطق الخمس، التي يعتبرها الأرمن "حزاما أمنيا" لقره باغ، دون تحديد الوضع القانوني للأقليم.

وأوضح باشينيان أن الجانب الأرمني لم يوافق على مثل هذه الخطوة في الأيام الأولى بعد تصعيد النزاع في قره باغ في سبتمبر، لأن العمليات القتالية كانت ناجحة في الفترة الأولية، بينما لم يطرأ أي تغيير على شروط إعادة المناطق.

وقال رئيس الوزراء الأرمني: "لقد فعلنا ذلك بعد أن أصبح واضحا أنه لا توجد فرصة لإحداث تحول في الحرب وكانت المهمة هي تجنب السيناريو الأسوأ لتطور الأحداث".

وفي وقت سابق ذكر باشينيان أنه وقع الليلة الماضية على بيان ثلاثي مع رئيسي روسيا وأذربيجان بشأن وقف القتال في قره باغ بعدما أوصاه الجيش بذلك نظرا لتدهور الوضع على الجبهات، مشيرا إلى أنه لم يكن أمامه خيار آخر.

المصدر: "نوفوستي"