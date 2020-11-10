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مسؤول حكومي: آلاف الإثيوبيين فروا إلى السودان هربا من المعارك

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مسؤول حكومي: آلاف الإثيوبيين فروا إلى السودان هربا من المعارك
Reuters TIKSA NEGERI
عناصر من جماعة "أمهرة" على حاجز للسيارات عند مدخل بلدة دانشا بمنطقة تيغراي
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أفاد مسؤول حكومي إثيوبي لـ"فرانس برس"، بأن آلاف الاثيوبيين عبروا اليوم الثلاثاء، الحدود إلى السودان طلبا للجوء، وهربا من المعارك في بلادهم.

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وأفادت وسائل إعلام حكومية سودانية، بأن العشرات من الإثيوبيين بينهم جنود في الجيش، فروا من القتال المحتدم في إقليم تيغراي المضطرب إلى السودان.

وأكدت مصادر إثيوبية لوكالة "رويترز"، أن الصراع شمال البلاد في المنطقة المتاخمة لإريتريا والسودان، تسبب في مقتل المئات، على الرغم من سعي رئيس الوزراء أبي أحمد إلى طمأنة المواطنين بأن "بلاده لن تنزلق إلى حرب أهلية".

وشهد إقليم تيغراي الإثيوبي ضربات جوية عديدة في الأيام الماضية، جراء تكثيف رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الحملة العسكرية في تلك المنطقة.

المصدر: "وكالات"

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