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الجيش الإثيوبي يسيطر على مطار مدينة حميرا

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الجيش الإثيوبي يسيطر على مطار مدينة حميرا
Reuters
عنصر من القوات الخاصة يقوم بدورية بالقرب من الحدود مع تيغراي
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 أفاد تلفزيون "فانا" الرسمي اليوم الثلاثاء بأن الجيش الإثيوبي سيطر على المطار في مدينة حميرا، وسط صراع اندلع منذ نحو أسبوع في منطقة تيغراي بشمال البلاد.

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وذكرت القناة أن "قوة الدفاع الوطني الإثيوبية سيطرت على مطار حميرا بالكامل في ظل استمرار رد الحكومة العسكري على جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة"، وهي الجماعة التي تقود الحكومة في منطقة تيغراي.

وتقع حميرا في أقصى شمال غربي البلاد بالقرب من الحدود مع السودان وإريتريا.

وكان زعماء إقليم تيغراي المضطرب بشمال إثيوبيا قالوا أمس، إن الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد شنت أكثر من عشر ضربات جوية ضدهم في الأيام الأخيرة.

ولفتت مصادر عسكرية إلى أن الصراع في تيغراي، حيث شنت القوات الاتحادية هجوما بعد اتهام القوات المحلية بمهاجمة قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

المصدر: رويترز 

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