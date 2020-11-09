موفدنا: اقتحام مبنى الحكومة في يريفان احتجاجا على اتفاق وقف الحرب في قره باغ ـ فيديو

أفاد موفدنا إلى أرمينيا، بأن حشودا من المتظاهرين اقتحموا مبنى الحكومة وسط العاصمة يريفان، عقب إعلان رئيس الوزراء نيكول باشينيان توقيع اتفاق وقف الحرب في قره باغ.

وتظاهر العشرات من المواطنين أمام مبنى الحكومة عقب خطاب لباشينيان، أعلن فيه توقيع اتفاق ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف، على الوقف الفوري للحرب في إقليم قره باغ.

وأشار موفدنا، إلى أن الجموع الغاضبة كانت تبحث عن رئيس الوزراء في مبنى الحكومة.

المصدر: RT