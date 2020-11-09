باشينيان: وقعت بيانا مشتركا موجعا مع بوتين وعلييف ينهي الحرب في قره باغ

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أنه وقع بيانا مشتركا "موجعا" مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأذربيجاني إلهام علييف، لإنهاء الحرب في قره باغ.

وقال باشينيان في بيان أصدره مساء الاثنين: "اتخذت قرارا صعبا جدا جدا بالنسبة لي ولنا جميعا، ووقعت على بيان مشترك مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني حول إنهاء الحرب في قره باغ".

وأضاف: "نص هذا البيان الذي تم نشره للتو موجع لدرجة لا يمكن وصفها بالنسبة لي شخصيا ولشعبنا. اتخذت هذا القرار بناء على تحليل عميق للوضع العسكري وتقديرات الأشخاص الذين يفهمونه بأفضل شكل".

وشدد على أن هذا القرار مبني على "قناعة بأن هذا هو الحل الأفضل المتاح للوضع الذي تشكل حتى الآن... هذا ليس نصرا لكن لن تكون هناك هزيمة حتى اعترافكم بأنفسكم خاسرين".

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

المصدر: RT