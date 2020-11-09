رئيس قره باغ يعلن لمواطنيه وقف الحرب في الإقليم

توجه أرايك هاروتيونيان رئيس إقليم قره باغ بخطاب لمواطنيه، أعلن فيه وقف القتال مع إذربيجان، وسوّغ أسباب قراره.

وقال هاروتيونيان: "أبناء الوطن الأعزاء! ناقشنا اليوم مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إجراءاتنا الهادفة إلى وقف الأعمال العدائية. لقد أجريت مفاوضات مسبقة مع الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان وحصلت على موافقة الأغلبية الساحقة من النواب".

وأضاف: "بالنظر إلى الوضع الحالي المؤلم، ولتجنب المزيد من الخسائر الفادحة والخسارة الكاملة لقره باغ، وافقت على إنهاء الحرب قبل ساعة، أما بالنسبة للبيان الثلاثي الموقع سوف أتناوله بالتفصيل لاحقا".

وتابع: "أعبر عن أعمق تعازي واعتزازي لأسر وأصدقاء شهدائنا والشعب أجمع.. سيظل لدينا متسع من الوقت للحوار مع أقارب الأبطال الذين سقطوا قتلى وجيشنا حول ما يجب القيام به.. أحيي جميع الذين قدموا ولو مساهمة صغيرة في العمل الجاد للدفاع عن الوطن".

وأعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، عن توقيع اتفاق ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تتضمن وقفا فوريا للقتال في قره باغ والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتقرير مصير الإقليم.

المصدر: RT