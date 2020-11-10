خبير ألماني: بايدن سيطبّع مع الاتحاد الأوروبي وروسيا

رجح الخبير السياسي الألماني المعروف نيلز ديدريتش أنه بانتخاب جو بايدن لمنصب الرئيس الأمريكي، ستعود العلاقات عبر الأطلسي إلى طبيعتها.

وقال ديدريتش الأستاذ في جامعة برلين الحرة: "أعتقد أن اللهجة بين الشركاء أخذت تعود لطبيعتها، وأن بايدن يعرف على وجه اليقين أن الأمريكيين يعتمدون على الشراكات مع الدول الأخرى وهذا لا ينطبق فقط على أوروبا، ولكن على التعاون مع روسيا والصين".

وأضاف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيعودان إلى التزاماتهما المتبادلة في مجال العمل في الاتحادات الدولية المشتركة.

وأعرب عن ثقته بأنه في ظل بايدن، لن يتم فرض عقوبات جديدة على مشروع أنابيب ضخ الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" إلى أوروبا.

المصدر: إنترفاكس