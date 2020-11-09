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إصابة مدير حملة ترامب بفيروس كورونا

جونسون عن لقاح كورونا: من السابق لأوانه الحديث عن الحل

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جونسون عن لقاح كورونا: من السابق لأوانه الحديث عن الحل
Reuters POOL
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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن إيجاد حل لقضية وباء فيروس كورونا، رغم التقدم الذي أعلنت عنه شركة "فايزر".

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "يجب أن أشدد على أن هذه هي الأيام الأولى... الحل بات أقرب الآن لكنه لا يزال بعيدا".

وأضاف تعليقا على إعلان شركة "فايزر" الأمريكية أن لقاحها المضاد لكورونا فعال بنسبة 90%، أنه "لا يمكننا الاعتماد على هذه الأخبار كحل للمشكلة".

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وأكد جونسون اسعداده لإطلاق برنامج للتطعيم الجماعي في حال نجاح اختبارات السلامة للقاح المذكور.

وأضاف أنه بغض النظر عن اللقاح، لا يزال من الضروري بذل الجهود لخفض وتائر انتشار العدوى، وأنه "سيكون من الخطأ إضعاف عزمنا على محاربة الفيروس".

المصدر: رويترز

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