تركيا: تصفية مسلح مسؤول عن مقتل 12 شرطيا عام 2016

أعلنت الاستخبارات التركية، القضاء على مسلح مسؤول عن مقتل 12 شرطيا عام 2016، وذلك بعملية استهدفت "حزب العمال الكردستاني" خارج البلاد.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "المذكور هو مسعود طاشقين، مدبر التفجير الذي استهدف مديرية فرق مكافحة الشغب بالشرطة التركية في قضاء جيزرة بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد عام 2016، وأسفر عن مقتل 12 شرطيا".

وأفادت مصادر أمنية، بأن "الاستخبارات التركية نفذت العملية بتاريخ 20 أكتوبر الماضي خارج البلاد"، دون تحديد مكانها.

وأرجع خبراء أمنيون نجاح الاستخبارات التركية في تتبع وتحييد المسلح إلى زيادة قدراتها التقنية والبشرية التي طورتها في الحرب على الإرهاب خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن الطائرات الحربية التركية شنت أمس الأحد، غارة على قضاء سنجار شمالي العراق مستهدفة سيارة، قالت أنها تابعة للعمال الكردستاني، وأسفرت الغارة عن مقتل قيادي في الحزب، حسب مصادر محلية.

المصدر: "الأناضول"