قتلى بغارة تركية على قضاء سنجار شمالي العراق

استهدفت طائرات تركية سيارة تابعة لوحدات حماية سنجار في ناحية سنوني بقضاء سنجار شمالي العراق، وأشارت مصادر مطلعة إلى مقتل جميع ركاب السيارة وبينهم قيادي في "العمال الكردستاني".

وذكرت مصادر محلية أن الغارة استهدفت سيارة تقل عناصر من "حزب العمال الكردستاني"، وأن جميع ركابها قتلوا".

وأضافت أن "هناك أنباء عن مقتل قيادي في الحزب نتيجة الغارة".

وذكرت مصادر أخرى، أن "الغارة وقعت في الساعة الثامنة والنصف من مساء الأحد".

وتأتي العملية بعدما اتفقت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في الـ10 من أكتوبر الماضي، على عدة نقاط من أجل إعادة الأمان والاستقرار وتطبيع أوضاع في قضاء سنجار.

وقضى الجانب الأمني من الاتفاق بأن تتولى شرطة المنطقة وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات حصرا، المسؤولية عن أمن القضاء، وإخراج كافة التنظيمات المسلحة من سنجار.

ونظم قسم من أهالي سنجار المقيمين في مخيمات النزوح تظاهرة مطالبين بتطبيق اتفاق بغداد أربيل للأوضاع الأمنية في القضاء.

المصدر: "رووداو"