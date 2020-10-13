تركيا تعلن تحييد عنصرين من العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، عن تصفية "إرهابيين اثنيين" من حزب العمال الكردستاني بغارات استهدفت مواقع الحزب شمالي العراق.

وقالت في بيان صحفي، إن "الغارات الجوية استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة متينة شمالي العراق".

وأضافت: "نحن نواصل العمليات ضد منظمة (بي كا كا) الإرهابية بعزيمة وإصرار كبيرين".

وتابعت: "تم رصد الإرهابيين بواسطة آليات الاستطلاع والمراقبة في منطقة متينة شمال العراق، عندما كانا يستعدان لتنفيذ عملية".

المصدر: الأناضول + RT