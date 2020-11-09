بومبيو يزور إسرائيل ودولا خليجية الأسبوع المقبل في محاولة أخيرة لزيادة الضغط على إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه من المنتظر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل في 18 نوفمبر، وقد يزور دولا أخرى في المنطقة في محاولة لزيادة الضغط على إيران.

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وقال موقع "إسرائيل 24" إن بومبيو سيصل الأسبوع القادم إلى إسرائيل في زيارة يناقش خلالها مع المسؤولين العقوبات الجديدة التي تنوي الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على طهران خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

ولفت الموقع إلى أن "بومبيو سيزور كذلك عددا من دول الخليج لمناقشة الأمر، وسط ما يتردد عن محاولة الإدارة الجديدة للبيت الأبيض رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران".

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد مع إسرائيل ودول خليجية إلى فرض عقوبات جديدة على إيران قبل تنصيب جو بايدن، رئيسا جديدا في يناير.

وذكرت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز، التقى يوم الأحد في إسرائيل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات لبحث خطة العقوبات.

وأبلغت مصادر إسرائيلية الموقع بأن "مثل هذا الطوفان من العقوبات سيزيد الضغط على إيران، ويمنع بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران".

المصدر: إسرائيل 24